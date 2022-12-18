المعلق الكروي مؤمن حسن: الكرة أنصفت ميسي في الأخير

قال المعلق الكروي مؤمن حسن، إنه علق على مباراة فرنسا- الأرجنتين في نهائي كأس العالم قبل قليل، عبر ON Sport F.M، موضحا أن المباراة استمرت لشوطين إضافيين، وكانت المباراة ممتعة، ولم يكن يستطيع الحضور إلى البرنامج بسبب عدم نجاح أي طرف على الآخر، في تحقيق اللقب، «الكورة أنصفت ميسي في الأخير، وقدر يحصل على كأس العالم، وكانت البطولة الأهم في حياته».

حسن: بعض الجمل من معلقي المباريات محضر من قبل

أضاف «حسن»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددا من الجمل التي يطلقها معلقي المباريات بعضها يكون محضر من قبل، والبعض الآخر يظهر كوليد للحظة الحالية، وهذا الأمر يعتمد على الثقافات التي تربي عليها الشخص.

حسن: أمارس الهندسة بجوار تعليقي الرياضي

واستطرد: «مزيكا الكاميرا في الملعب مفيش واحد بيحب الكورة إلا لما يكون عارفها أو عاملها رنة موبايل، وأنا ما زلت أمارس الهندسة بجوار تعليقي الرياضي، وبحضر المعلومات قبل المباراة، صوتنا مش بيكون مزعج للمشاهدين، لازم الكلام ده كله يكمل الصورة».

وأوضح أن هناك بعض القنوات التي نقلت الدوري المصري بشكل حصري، استعانت بالمعلقين الكرويين الذي يستمتع بهم الجمهور المصري، وكانت الريادة في مجال التعليق الكروي للمعلق المصري منذ البداية.