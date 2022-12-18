اقرأ غدا في عدد الوطن.. عدالة السماء تبتسم لـ«ميسي»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، العديد من الموضوعات والقضايا الجديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: سعر مُجزٍ لتوريد القمح يحقق عائدا اقتصاديا للفلاحين

الرئيس يتابع موقف التغذية المدرسية ومراكز تجميع البلازما.. وتكليفات للحكومة بالحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين

الأرجنتين تحكم «الكرة» الأرضية.. عدالة السماء تبتسم لـ«ميسى»

العالم يرقص «التانجو».. و«البرغوث» يحقق حلم عمره ويخطف عرش مارادونا.. و«مبابي» هداف المونديال بـ«هاتريك» النهائي.. ورئيس فرنسا يواسي الفريق

تعظيم سلام يا عرب: السعودية قاهر البطل.. وتونس «برشا.. برشا».. والمغرب صانع المعجزات.. و«أسود الأطلس» تحت أنظار «أوروبا».. وحفل ختام أسطوري

«هدية الرئيس».. «مستقبل وطن» يواصل مبادرة «شتاء دافئ» لتخفيف أعباء المواطنين

توزيع البطاطين على الأسر البسيطة وملابس بأسعار مخفضة

«مدبولي»: نسعى لفتح أسواق خارجية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

رئيس الوزراء: تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمصدّرين.. وتذليل كل التحديات

الحياة تنبض من جديد في شوارع سيناء

الشرطة تتسلم تأمين المدن من القوات المسلحة

«الوطن» تتجول 48 ساعة في «العريش» و«القنطرة شرق» دون رصد أي تهديدات.. والمخاوف الأمنية تتبدد

الصفحة الثانية

«الجزار»: «حياة كريمة» يغيّر وجه الحياة في مصر

وزير الإسكان: التحول نحو المدن الذكية أصبح ضرورة لمجابهة التغيرات المناخية

بروتوكول تعاون بين «المؤسسة» ومجموعة «نيو إيجيبت الدولية»

قوافل طبية لجامعة كفر الشيخ ضمن المبادرة

كشف طبي وعلاج مجاني لـ1860 حالة من أهالي قرى دسوق وتحويل المرضى للمستشفيات

«الداخلية»: تيسير خدمات الحالات الإنسانية بـ«الجوازات»

مأموريات بـ«المنوفية ودمياط وأسوان» لاستخراج وتجديد «الرقم القومي» للسيدات

«حلول الطبيعة» توفر 103 مليارات دولار لمواجهة آثار المناخ

«البيئة»: الدول المتقدمة تدعم المبادرة المصرية.. والتنفيذ بداية من 2023

الفتاة العشرينية تطمح في شراء «اسكوتر»

الدراجة رفيقة «مريم» لتوصيل الطلبات: «رياضة.. ورزق»

الصفحة الثالثة

«التعليم العالي»: المستشفيات الجامعية قدمت 24.5 مليون خدمة طبية

وزير التموين: تشكيل لجنة عليا لتحديد سعر السلع الاستراتيجية

«التضامن»: محو أمية 900 ألف سيدة ضمن حملة «لا أمية مع تكافل»

«المصيلحي»: اتخاذ الإجراءات ‏القانونية تجاه المحال غير الملتزمة بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين

«القباج»: انخفضت نسبة الأمية من 62% إلى 52%

«التعليم»: لا تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

الصفحة الرابعة

الحياة تنبض من جديد في شوارع سيناء

الشرطة تتسلم تأمين المدن من القوات المسلحة.. والمخاوف الأمنية تتبدد

مشروعات ضخمة في مدينة العريش

نائب رئيس جامعة سيناء: سننظم فعاليات مشتركة بين فرعي «العريش» و«القنطرة شرق» بناء على طلب الطلاب بعد اطمئنانهم بالكامل للحالة الأمنية

مدير «التعمير»: لا صوت يعلو فوق التنمية بعد «دحر الإرهاب».. ومسؤول أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط: حل «أزمة المياه».. ومدير «الميناء»: عودة الصيد بالكامل بعد رفع «القيود الأمنية»

«الوطن» تتجول 48 ساعة فى «العريش» و«القنطرة شرق» دون رصد أي تهديدات.. وانطلاق قطار تأسيس «البنية التحتية» على أعلى مستوى

فتح «الطريق الساحلي» لأول مرة منذ سنوات يختصر ساعتين من الطريق لـ«العريش».. و«المواسير» و«الرصف» وتطوير «شاليهات الشواطئ» المشهد الأبرز بالمدينة

الصفحة الخامسة

بائعو «سوق العريش»: «بقينا زي العتبة ووسط البلد ومش ناقصنا غير زيارات الناس من المحافظات زي زمان»

«بكر»: «رفع حظر التجول والحد الأقصى لتموين السيارات فرق جدا.. ومبقاش فيه حاجة تخوّف».. و«إبراهيم»: «كل يوم فيه عربيات بضاعة بتيجي لنا»

المدارس والجامعات: نسبة الحضور لا تقل عن 90% لأكثر من 130 ألف طالب وطالبة

كليات جديدة في جامعة العريش لخدمة المجتمع: «طب» لسد عجز الأطباء.. و«هندسة الموارد الطبيعية» بوسط سيناء لاستغلالها.. و«الاستزراع السمكي» لخدمة الصيادين

وكيل «التعليم»: اختفاء العمليات الخارجة عن القانون أدى إلى حرص الأهالي على حضور أبنائهم للمدارس

اللواء محمد عبدالفضيل شوشة لـ«الوطن»: نهدف لاستصلاح مليون فدان بسيناء بعد حل أزمة المياه

محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجّه برفع الحواجز والمتاريس من شوارع العريش

أسسنا شبكة جديدة لمياه الشرب بالعريش.. ومحطات تحلية على ساحل المتوسط

الصفحة السادسة

تعظيم ســــلام يـا عـرب

«العنابى».. للخلف دُر

فوز تاريخى للسعودية

تونس.. برشا.. برشا

المغرب.. درة التاج

4 في «العلالي»

«العيدوني» يفرض نفسه.. الطريق يُفتح من جديد أمام «الدوسري»

«العويس» بين الكبار.. و«الخزري» يفضل النهاية السعيدة

الصفحة السابعة

نهـايــة الأسـاطيـر

«ميسي» يكتب الكلمة الأخيرة بتحقيق اللقب

ودموع «رونالدو» لم تشفع له أمام العالم

واعتزال «هازارد» بعد النهاية التعيسة

المطــرود «أونانا».. من حبوب منع الحمل لأزمة مع «سونج» والخروج من المونديال بلا رجعة

العمر مجرد رقم.. «جيرو» من الانتقادات إلى صناعة المجد الشخصى

صانع البيتزا جوليان ألفاريز.. مسيرة المتفوق دراسيا وكرويا من سائق شاحنة إلى الرقص مع «التانجو»

الصفحة الثامنة

العالم يرقص التانجو.. افرح يا ميسي

«الذهبي» يحقق حلم عمره.. ويخطف «عرش مارادونا»

ختام أسطوري للمونديال.. ظهور نسائى على أنغام Light the Sky ومشاركة مصرية في الحفل