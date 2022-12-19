انطلاق الدورة 12 لمهرجان التحطيب بساحة «أبو الحجاج الأقصري».. «فيديو»

انطلقت فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، ويستمر المهرجان حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر برعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إطلاق الدورة 12 لمهرجان التحطيب في ساحة "أبو الحجاج" الأقصري».

فرق الفنون الشعبية قدمت عرضا فنيا لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية

وتضمن التقرير عرضا فنيا لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، وفرق الفنون الشعبية بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والشرقية، مزج الرقص بالعُصي مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبي تحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

لعبة التحطيب واحدة من أقوى الطقوس التي يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد

وتعد لعبة التحطيب واحدة من أقوى الطقوس التي يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد حيث تقام على أنغام المزمار المبهجة والأغاني التراثية الصعيدية ويتجمع نجوم اللعبة في حلقات وساحات التحطيب في مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام وسط أجواء مبهجة.