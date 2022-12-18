مهرجان التحطيب يستضيف قطار الشباب والرياضة في ثانى أيامه بالأقصر

استضاف مهرجان التحطيب القومي في ثاني أيام فعالياته، قطار الشباب والرياضة، أثناء زيارتهم لمحافظة الأقصر، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم.

تفاعل أعضاء قطار الشباب مع الفقرات الفنية وسامر التحطيب، الذي أقيم بساحة أبو الحجاج بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة، مجموعة من الأغاني منها «طلى من المشربية، يا نعناع، على الزراعية، اه يا أسمر يا زين، طيب طيب، القلل القناوى، يا ما دقت، مصر الحبيبة غناء جماعي» بقيادة منال إبراهيم.

بينما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات «السقايين، الحوايا، التحميلة» بقيادة المدرب أحمد واصف، وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية «التحميلة، فاصل غنائى، التنورة» تصميم وتدريب محمود يحيى، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح «القناوي» من التراث القنائي القديم تجميع تراث صفوت البططى، تصميم وتدريب أحمد فؤاد، وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي غناء الريس قرشى بقيادة إلهام سعد، وإستمرارا للفن الصعيدي قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات «أمانة يا مراكبي، خطبونى يا أبوالحسن، الشعبيات، التحطيب» بقيادة أسامة الملواني.

وعلى مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات، قدمت الهيئة عدد من العروض الفنية، إذ قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن تراثها ومنها «نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، السحجة، التنورة، حسن ونعيمة»، تصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي «الربابة، السوهاجية، التحطيب»، تدريب محمد الرز.

وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها «الصعيدي، ضوء القمر»، تدريب وائل عيد، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض «التحطيب» بقيادة محمد فاروق.