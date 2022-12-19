مهرجان التحطيب يستضيف قطار الشباب والرياضة في ثاني أيامه

استضاف مهرجان التحطيب القومي في ثاني أيام فعالياته، قطار الشباب والرياضة أثناء زيارتهم لمحافظة الأقصر.

ويقام مهرجان التحطيب برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إذ استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة بساحة أبو الحجاج، والذي يترأسه الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

تفاعل أعضاء قطار الشباب مع الفقرات الفنية

تفاعل أعضاء قطار الشباب مع الفقرات الفنية وسامر التحطيب الذي أقيم بساحة أبو الحجاج بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها «طلي من المشربية، يا نعناع، على الزراعية، آه يا أسمر يا زين، طيب طيب، القلل القناوي، يا ما دقت، مصر الحبيبة غناء جماعي» بقيادة منال إبراهيم.

بينما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات «السقايين، الحوايا، التحميلة» بقيادة المدرب أحمد واصف، وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية «التحميلة، فاصل غنائي، التنورة» تصميم وتدريب محمود يحيى، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح «القناوي» من التراث القنائي القديم تجميع تراث صفوت البططي، تصميم وتدريب أحمد فؤاد.

التراث الشعبي

وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي غناء الريس قرشي بقيادة إلهام سعد، وإستمرارا للفن الصعيدي قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات «أمانة يا مراكبي، خطبوني يا أبوالحسن، الشعبيات، التحطيب» بقيادة أسامة الملواني.

على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات قدمت الهيئة عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن تراثها ومنها «نخل عالي، سامر التحطيب، الآلاتيه، السحجة، التنورة، حسن ونعيمة»، تصميم وتدريب سيد توني، غناء عبد الرحمن أحمد، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي «الربابة، السوهاجية، التحطيب» تدريب محمد الرز.

وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها «الصعيدي، ضوء القمر» تدريب وائل عيد، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض «التحطيب» بقيادة محمد فاروق.