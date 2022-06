المتحف المالك لفستان مارلين مونرو يكشف حقيقة إفساد كيم كاردشيان له: بريئة

انتقادت واتهامات عديدة واجهتها بطلة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على مدار الأيام الماضية، بسبب إفساد فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو الذي اردته في حفل «ميت جالا» لعام 2022، في مايو الماضي، إذ أظهرت بعض الصور تمزق الفستان من أحد الجوانب بالإضافة إلى فقدان عدد من الكرستالات التي تزين الفستان الأيقوني.

وفي وسط حالة الهجوم العالمية على «كاردشيان»، خرج متحف «Ripley's Believe It or Not!» الذي اشترى الفستان في عام 2016 بمبلغ 4.8 مليون دولار، ليؤكد أن نجمة تلفزيون الواقع لم تتسبب في أي ضرر للفستان، وذلك خلال بيان صحفي: «كيم كاردشيان كانت ترتدي الفستان محل النزاع الحاد، ولكن الحقيقة أنها لم تتلف الثوب بأي شكل من الأشكال في الفترة القصيرة من الوقت التي ارتدته فيها في حفل ميت جالا»، وفقًا لما نشره موقع «NBC» الإخباري الأمريكي.

متحف «Ripley's Believe It or Not»: كيم كاردشيان سلمت الفستان بحالته الأصلية

وأعار المتحف الفستان إلى كيم كاردشيان من أجل حضور حفل «ميت جالا»، بعد خسارة ما يقرب من 10 كيلوجرامات حتى تلائم القطعة، مع الاتفاق على عدم السماح بإجراء أي تعديلات، وارتدت الفستان لبضع دقائق على السجادة الحمراء، وأشار المتحف إلى أنه سجل في تقرير لعام 2017 حالة الفستان الذي تعرّض لأضرار طفيفة، والذي جاء فيها: «هناك مساحات من القماش مسحوبة ومهترئة، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى مدى رقة الخامات، هناك تجعيد في الخلف حول الخطاف والسحاب الخلفي».

وقالت أماندا جوينر، نائب رئيس «Ripley»، التي رافقت الفستان أثناء نقله من فلوريدا إلى نيويورك وأيضًا أثناء ارتدائه من قبَل كاردشيان، إن الفستان كان في نفس الحالة التي تسلمته بها، موضحة أن السماح لها بارتداء الفستان كان بهدف الحفاظ على إرث «مونرو» على قيد الحياة.

2500 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا بالفستان

فستان مارلين مونرو الذي ارتدته في حفل جمع التبرعات لعيد ميلاد الرئيس جون إف كينيدي في عام 1962، هو أحد أكثر الملابس شهرة في التاريخ الأمريكي، من تصميم جان لويس، يحتوي الفستان على 2500 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا، وجاء ظهورها بالفستان قبل وفاتها بثلاثة أشهر.