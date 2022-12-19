«النيل للأخبار» تستعرض جهود حزب مستقبل وطن في مبادرة شتاء دافئ (فيديو)

استعرضت قناة النيل للأخبار، جهود حزب مستقبل وطن ضمن مبادرة «شتاء دافئ»، لتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر ببعض من المحافظات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، حيث رصد التقرير فرحة وسعادة المواطنين وثنائهم على الجهود المبذولة لتخفيف أعبائهم.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح التقرير، أنّ حزب مستقبل وطن أكد أنّ مبادرة شتاء دافئ تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين، كما أكد الحزب استمرار مبادرته المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرة «شتاء دافئ»

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن، أعلنت انطلاق فعاليات مبادرة شتاء دافئ التي ينظمها الحزب، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وغير القادرين، لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء القارس، بتوفير البطاطين بمحافظات مصر كافة، متضمنة القرى والنجوع، منها أسيوط والإسكندرية وشمال سيناء، حيث وزّع الحزب آلاف من البطاطين على المواطنين الأكثر احتياجًا، لمواجهة برد الشتاء القارس.