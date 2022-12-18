«مستقبل وطن» ينظم مبادرة «شتاء دافئ» لتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن، مبادرة شتاء دافئ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين.

ووزع حزب مستقبل وطن، مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات، وأكد الحزب استمرار مبادراته المجتمعية، التي تهدف إلى تبني رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو الجمهورية الجديدة.

وقال أحد المواطنين المستفيدين من المبادرة: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة التي أطلقها، الله ينصره، وتحيا مصر»، فيما قالت مواطنة أخرى: «شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرتك للغلابة، هم يحبونك ويشكرونك على ما تقوم به من أجلهم».

وقالت سيدة مستفيدة من المبادرة: «ربنا يخليه ويبعد عنه الناس الوحشة، أنا بحب السيسي أوي»، وقالت سيدة أخرى: «تحيا رئيسنا، بنحبك، تحيا مصر، ربنا يخليك لينا وتحيا مصر».