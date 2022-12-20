ثبات أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء.. والدبابيس بـ60 جنيها

تخزين الدواجن من الأمور التي يحرص عليها شريحة كبيرة من المستهلكين لاستخدامها على فترات متباعدة وهو ما يدفع هؤلاء للبحث يوميا عن أسعار الفراخ باعتبارها وجبة أساسية من اللحوم البيضاء على مائدة الغداء أو العشاء.

وفرة السلعة في الأسواق قادت لاستقرار أسعار الفراخ في جميع الأسواق المصرية؛ وذلك وفقا لـ عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ونرصد في التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20-12-2022 بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن وفق الشعبة.

بلغ سعر الكيلو بالنسبة لفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسع يتراوح بين 46 و47 جنيها، والبلدي بين 54-58 جنيها، وبلغ سعر البط 70-72 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية

تراوحت أسعارالدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه، صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا، وشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

سعر الهياكل للكيلو

وسجل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا، ووصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، سجل سعر الكبد الصافي الكيلو 50 جينها، وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا، تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، والشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.