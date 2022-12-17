أسعار اللحوم والدواجن بأسواق السويس اليوم.. 43 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء

قال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن الشُعب المختلفة بالغرفة تجتمع مع مسؤولي مديرية التموين في المحافظة، لوضع الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، لمنع أي تحركات من التجار للمغالاة أو احتكار السلع، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والذي أكد على ضرورة المراجعات المستمرة للرقابة على الأسواق.

أسعار اللحوم والفراخ بالسويس

وأوضح رئيس «تجارية السويس»، أن أسعار اللحوم والفراخ في أسواق السويس اليوم كالتالي:

- اللحوم الطازجة من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

- لحوم برازيلي من 115 إلى 120 جنيها للكيلو.

- لحوم هندية من 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

- لحوم سوداني من 130 إلى 135 جنيها للكيلو.

- الفراخ البلدي الصاحي من 58 إلى 60 جنيها للكيلو.

- الفرخ البيضاء الصاحي من 43 إلى 45 جنيها للكيلو.

- الفراخ البانيه 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

- الفراخ المجمدة 75 جنيها للكيلو.

- فراخ أبيض فريش من 55 إلى 58 جنيها للكيلو.

- فراخ بلدي فريش من 73 إلى 75 جنيها للكيلو.

كما توفر مبادرة «كلنا واحد» لحوم (قطع) بـ80 جنيها للكيلو، و2 طبق (مفروم) بـ80 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم في السويس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم في السويس، سجل سعر الكتكوت الأبيض من 1.75 إلى جنيهن، والكتكوت الساسو من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت البلدي من جنيهين إلى 2.75 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم في السويس

كما سجل سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها، وكتكوت البط الفرنساوي عمر يوم شهد بين 6.50 و7.50 جنيه، وكتكوت البط المولار عمر يوم 15 جنيها.

وسجل البط المولار بين 31 و32.50 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي 24 جنيها للكيلو، والبط المسكوفي 47 جنيها للكيلو.

أسعار الكتكوت الرومي اليوم

وسجل الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16.5 جنيه، وسعر كتكوت الرومي 16 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي نصف كيلو عمر 45 يوما 44 جنيها.