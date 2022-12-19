استقرار أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم.. الكيلو بـ46 جنيها

تحرص شريحة كبيرة من ربات المنازل يوميا، على وجود وجبة أساسية من اللحوم البيضاء أو الحمراء على مائدة الغداء أو العشاء، إذ تعتبر اللحوم البيضاء المتمثلة في الدواجن من الوجبات الرئيسية على مائدة شريحة كبيرة من المصريين.

لا سيما في ظل استقرار أسعارها في جميع الأسواق المصرية؛ بسبب وفرة المعروض منها، وذلك وفقا لـ عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

لذا نرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19-12-2022 بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن وفق الشعبة، إذ بلغ سعر الكيلو بالنسبة لفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بعد حساب تكاليف النقل للأسواق والمحافظات البعيدة بين 46 و47 جنيها، والبلدي بين 54-58 جنيها، وبلغ سعر البط 70-72 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها

تراوحت أسعارالدواجن البيضاء اليوم الاثنين في المحال التجارية عند 46 - 47 جنيها للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها في الأسواق كالتالي:

ووصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تنحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

ووصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكبد الصافي الكيلو 50 جينها.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.