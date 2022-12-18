أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

مع دخول الامتحانات تحرص الأمهات على تغذية أولادهم لزيادة تركيزهم في وقت المذاكرة، لذا تبحثن عن المنتجات المختلفة وشرائها من أجل تحضير الطعام والأصناف المختلفة، ومنها الفراخ بأسعار مخفضة.

وشهدت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظا في كافة المشتقات والأنواع، حيث حافظ سعر الأبيض والبلدي والأحمر عند نفس قيمته في الأسواق المحلية، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن هناك وفرة ملحوظة في المعروض من أنواع الدواجن وهو ما ساعد في استقرار الأسعار، وفي السطور التالية نرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن وفق الشعبة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

بلغ سعر كيلو لفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها.

يصل سعر الفراخ للمستهلك بسعر تراوح بين 40 و41 جنيها.

أسعار الفراخ في الأسواق

ووفق جولة الأسواق الصباحية، سجلت مشتقات الفراخ التالي:

تراوح سعر الكبد والقوانص بين 45 و58 جنيهًا.

سعر شاورما الدجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيها.

سعر الأوراك بين 45 و50 جنيها للكيلو.

سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

كيلو الفراخ بين 46 -47 جنيها.

كيلو الفراخ البلدي بين 52 - 55 للكيلو.

سعر البانيه نحو 100 جنيه.

سعر الصدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سعر الدجاجة وزن 2 كيلو بلغ نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.