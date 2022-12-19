إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بينهم طالب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم قبل قليل، بين توكتوك وسيارة ملاكي في مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بنطاق المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابي في الحادث

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة، لعمل الفحوصات الطبية، حيث تبين إصابة كل من: إسلام محمد عبد الحليم، طالب، 21 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، عادل محمد نصار، 48 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، كمال عبد اللطيف الدريب، 59 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، وجميعهم مقيمي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأجرت مستشفى كوم حمادة العام، الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لمصابي حادث التصادم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.