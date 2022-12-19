«Avatar: The Way of Water» يخالف التوقعات بتحقيقه 134 مليون دولار فقط

حقق فيلم «Avatar: The Way of Water» إيرادات وصلت لـ 134 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، و301 ملايين دولار أخرى دوليًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 435 مليون دولار، ما يجعله في المركز الرابع لأعلى إيرادات لفيلم في عطلة نهاية أسبوع في العام الجاري، وفقًا لموقع «فارايتي».

وخالف الجزء الثاني من فيلم «Avatar» التوقعات، إذ ذهبت المؤشرات الأولية إلى أن الفيلم سيكسب 150 مليون دولار إلى 175 مليون دولار محليًا و450 مليون دولار إلى 550 مليون دولار عالميًا، وبالمقارنة مع الجزء الأول الذي حقق 77 مليون دولار محليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في دور العرض في ديسمبر 2009، ليحقق في النهاية ما يقرب من 750 مليون دولار محليًا وأكثر من 2.7 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

ناقد عن انخفاض إيرادات «Avatar 2»: الجمهور ينتظر نسخة الـ 3D

وأوضح الناقد اللبناني خليل حنون سبب انخفاض إيرادات فيلم «Avatar 2»، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «أداء قوي في شباك التذاكر العالمي للجزء الثاني من الفيلم، لكن إيرادات شباك التذاكر الأمريكي كانت دون التوقعات، فقد جلب منها 143 مليونًا، فيما كانت التوقعات أن تصل الإيرادات إلى 180 مليون دولار، وأرقام الأسبوع المقبل ستحدد حال الفيلم وإذا كان سيصل إلى المليارين دولار كما تأمل شركة ديزني المنتجة».

وتابع: «بحسب بعض المراقبين لشباك التذاكر الأمريكي، الأمريكيون يتهافتون على مشاهدة الفيلم بنسخته الثلاثية الأبعاد، وبسبب الزحام فهم يفضلون الانتظار، لذلك لا يوجد إقبال كبير على نسخة العرض العادية، ولذلك أيضًا كانت مؤشرات الإيرادات في اليوم الأول دون المتوقع».

مخرج «Avatar 2»: الفيلم يحتاج لتحقيق 2 مليار دولار

وكشف جيمس كاميرون مخرج الفيلم، أن تكلفة إنتاج الجزء الثاني كانت مرتفعة للغاية، ويحتاج أن يحقق إيرادات تبلغ ملياري دولار حتى تتناسب مع الميزانية، قائلًا: «هل سنجني أي أموال طائلة؟ يجب أن تدر الأفلام الكبيرة باهظة الثمن الكثير من المال، ولكن نحن في عالم جديد بعد أزمة كورونا، ما بعد البث الإلكتروني، ربما لن يتم رؤية أرقام شباك التذاكر المرتفعة مرة أخرى، ولكن من يدري الأمر أشبه بالمقامرة».