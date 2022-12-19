«التموين» تسمح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، مع السماح بتداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك في إطار تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض.

استمارة إخطار بكميات الأرز

ونص التوجيه الوزاري المرسل للمديريات، على استمرار مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها، بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، تكون مستوفاة للبيانات الواردة في الاستمارة المعدة لذلك.

وشدد التوجيه، على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم، بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق، بناء على المساحة المنزرعة بالأرز أو التي تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية.

إنذار رسمي للمخالفين

وشمل التوجيه الوزاري، أن توجّه مديريات التموين إنذارا رسميا لمن يخالف ذلك، وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز والتي لا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريا.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارا في وقت سابق بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى منتصف يناير 2023، وكذلك مد مهلة الإخطار لحائزي الأرز الشعير والأبيض للإخطار عن الكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر الحالي.