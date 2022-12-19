القبض على 3 أشخاص حاولوا تهريب عقاقير ومبالغ مالية عبر مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة بميناء القاهرة الجوي، من ضبط 3 أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية وعقاقير طبية مخدرة لخارج البلاد.

مخبأة بداخل الحقائب الخاصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط سيدة وشخصين يحملان جنسية إحدى الدول، في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد على متن عدد من الرحلات المختلفة، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية محلية – وعقاقير طبية مخدرة) مخبأة بداخل الحقائب الخاصة بهم بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم للمبالغ المالية والعقاقير الطبية المخدرة بغرض إنهاء متطلباتهم الشخصية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.