العثور على جثة شاب داخل منزله بمصر القديمة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل منزله بمصر القديمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء لصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة واستدعاء أسرته لسماع أقوالها، وسؤالها إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته من عدمه.

العثور على جثة شاب داخل منزله

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامه جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعثرت القوة على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفي.

التحريات: جرعة مخدرات زائدة

ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن المتوفي معروف بإدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت أن تكون الوفاة بسبب تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.