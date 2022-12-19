العثور على جثة مجهولة لشاب دهسته سيارة بمدينة السلام 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية شاب مجهول الهوية دهسته سيارة بمنطقة السلام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وقررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفي لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأي شخص يتعرف عليه.

تصوير الجثة وإرسال الصور لأقسام الشرطة

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام في محاولة لكشف هويته، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة وإرسال الصور الي أقسام الشرطة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة الدهس تمهيدا لتفريغها وبيان إذا كان الحادث قتل خطأ أم حادث مدبر.

وصول شاب جثة هامدة

تلقي مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارا من مستشفى السلام العام بوصول شاب جثة هامدة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يحمل مستندات تدل على شخصيته، وكشفت التحريات بأن الشاب أثناء تعرض لحادث مروري، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.