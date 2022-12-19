«الأطباء» تنعى الدكتور يحيى الرخاوي: رحل العالم والأب بجسده وبقي علمه

نعت نقابة أطباء مصر، العالم الجليل والأديب والناقد الكبير الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسى بكلية طب القصر العيني، متابعا: «رحل العالم والأب بجسده وبقي علمه، ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأحبابه الصبر».

وفاة يحيى الرخاوي

وكان الدكتور يحيى الرخاوي، أحد أكبر المتخصصين في مجال الطب النفسي، وترك بصمة خالدة بمجال الطب النفسي في مصر والعالم العربي، واشتهر بأنّه الأستاذ والمعُلم والرائد ليتبوأ نظير ما قدمه العديد من المناصب الحيوية، كان منها مستشارا للطب الشرعي في عدد من المحاكم بمصر والسعودية والسودان.

ويعد الدكتور يحيى الرخاوي من مواليد محافظة القاهرة عام 1933، وحصل على دكتوراه في الطب النفسي عام 1963، ونجح وتفوق في مجاله لاستكمال مسيرته العلمية في مجال الصحة النفسية أو الطب النفسي، وبرع فيهما حتى حصل على دبلوم الأمراض النفسية والعصبية.

مؤلفات الدكتور يحي الرخاوي

ولم تكن مسيرته المهنية في مجال الطب فقط، بل نجح في تأليف أكثر من 40 كتابا طيلة مسيرته الطبية الطويلة، ومن أشهر مؤلفاته كتب «حكمة المجانين، وعلم النفس تحت المجهر، ومبادئ الأمراض النفسية، وعندما يتعرى الإنسان»، كما أشرف على 34 دراسة علمية بين ماجستير ودكتوراه.

وحقق الدكتور يحيى الرخاوي شهرة واسعة، ونجح في أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين للكلية الملكية للأطباء النفسيين في العاصمة البريطانية لندن، وله الكثير من الحوارات الصحفية والتلفزيونية المهمة، والتي نجح فيها في تحليل شخصيات عدد من رؤساء الجمهورية وعدد كبير من الشخصيات السياسية بمختلف الحقب التي شهدتها مصر.