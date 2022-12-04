بدء صلاة الجنازة على مفيد فوزي بكنيسة المرعشلي في الزمالك

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي مفيد فوزي بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

صلاة الجنازة

كان قد حضر للمشاركة في أداء الجنازة أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والكاتب الصحفي حمدي رزق والفنان تامر عبدالمنعم، والإعلامي محمود سعد، كما وصلت الفنانة ميرفت أمين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وفاة مفيد فوزي

يُذكر أنَّ الإعلامي مفيد فوزي كان قد رحل عن عالمنا فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قسطرة في القنوات المرارية.