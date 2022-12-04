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بدء صلاة الجنازة على مفيد فوزي بكنيسة المرعشلي في الزمالك

كتب:

بسمة شطا
12:34 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي مفيد فوزي بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

صلاة الجنازة

كان قد حضر للمشاركة في أداء الجنازة أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والكاتب الصحفي حمدي رزق والفنان تامر عبدالمنعم، والإعلامي محمود سعد، كما وصلت الفنانة ميرفت أمين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وفاة مفيد فوزي

يُذكر أنَّ الإعلامي مفيد فوزي كان قد رحل عن عالمنا فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قسطرة في القنوات المرارية.

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بقلم بسمة شطا