القبض على موظف اختلس «عهدة» من شركة غذائية في الشرابية

كشفت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنه بالقاهرة) ضد (أحد الموظفين بالشركة) لإختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (رئيس وأمين العهدة بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى والمنوط به إستلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها

عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه بإختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.