ضبط «مستريح السجائر» في قنا.. استولى على مليون جنيه من 5 مواطنين لتوظيفها

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 5 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى قنا والأقصر) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة السجائر مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون جنيه) ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.