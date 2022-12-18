ضبط 22 طن مواد مجهولة لتصنيع الجبن داخل مصنع في العاشر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 22 طن مواد مجهولة تستخدم لتصنيع الجبن داخل مصنع في العاشر من رمضان.

تكثيف الحملات التموينية

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 22 طن مواد مجهولة لتصنيع الجبن

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة الأستاذ محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على كافة الأنشطة التجارية وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

تحرير المحضر رقم 12048 لسنة 2022 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات بالمصنع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 22 طن مواد تستخدم في تصنيع الجبن وتم عرض المحضر على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.