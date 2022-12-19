ضبط «مستريحة المستلزمات الطبية» بالبحيرة.. نصبت على الأهالي في 11 مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة بالبحيرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على "11مليون جنيه" بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص و سيدة) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية وتجهيز المعامل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها .بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام (سائق وإحدى السيدات -مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 11 مليون جنيه).

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.