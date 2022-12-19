خبير اقتصادي: الدولة تدعم لتوطين الصناعة بتكلفة 306 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد شعراوي خبير اقتصادي، إن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في الموازنة العامة، وهو ما دفع الدولة إلى توطين الصناعة المصرية مؤخرًا، لافتًا إلى أن دعم القطاع الصناعي يستلزم دعم مكملاته كالنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

الدولة المصرية تدعم قطاع الاتصالات بـ 56 مليار جنيه

وأضاف شعراوي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن الدولة المصرية تدعم قطاع النقل والتخزين كأحد أهم مكملات القطاع الصناعي بتكلفة تقدر بنحو 306 مليارات جنيه بنسبة 21% من الموازنة العامة، مشيدًا بجهود الدولة في دعم الخدمات المالية والتأمينية والخدمات اللوجستية والاتصالات والمعلومات، إذ تدعم الدولة المصرية قطاع الاتصالات بـ 56 مليار جنيه بنسبة 4% من موازنة الدولة.

الدولة المصرية تدعم الصناعات التحويلية بتكلفة 93 مليار جنيه

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تدعم الصناعات التحويلية بتكلفة 93 مليار جنيه، أي ما يمثل 6.5%، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف توطين الصناعة المحلية، ودعم الصناعة المحلية من خلال إنشاء العديد من المناطق الصناعية الموجودة بمصر، كالمنطقة الصناعية بدمياط والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والتي بها منطقة الروبيكي إضافة إلى العديد من المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات مصر المختلفة.