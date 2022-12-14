الاتحاد الأوروبي: العالم ينفق 1.8 تريليون دولار سنويا على الصناعة المدمرة للبيئة

أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لاقتراح في قمة التنوع البيولوجي للأمم المتحدة المعروفة أيضًا باسم COP15، لإزالة ما أطلق عليه الإعانات الضارة والتي تدفعها الدول لدعم الصناعات المدمرة للبيئة، ومنها استخراج الوقود الأحفوري بحلول عام 2025، وإعادة توجيه الأموال نحو الأنشطة التي تحمي النظم البيئية.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان على هامش فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد في كندا، خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري: «كأولوية، يجب استخدام الموارد الحالية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال مواءمة جميع التدفقات المالية مع الأهداف الإيجابية للطبيعة».

الوقود الأحفوري والزراعة وصيد الأسماك

وتابع البيان بأن الخبراء أظهروا أن الحكومات تنفق ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار سنويًا، أو حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على الإعانات لدعم الصناعات المدمرة للنظام البيئي بما في ذلك الوقود الأحفوري والزراعة وصيد الأسماك.

وقالت منظمة السلام الأخضر الدولية، في بيان صحفي، ضمن فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي: «يجب على الحكومات معالجة الإعانات للصناعات الاستخراجية وغيرها من الصناعات الضارة والتوقف عن تشجيع مثل هذه النماذج التجارية من خلال التجارة والاستثمار».

تجدد المطالبة بمنع الوقود الأحفوري

وتابعت المجموعة: «يجب على الحكومات أيضًا أن تعمل على منع الوقود الأحفوري، والشركات الزراعية الكبرى من المحاولات الخبيثة لاستقطاب حماية الطبيعة من خلال الحلول القائمة على الطبيعة أو التعويضات».