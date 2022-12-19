مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى في ذكرى عيد الأنوار

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائليين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك للاحتفال بعيد يهودي يسمى «الأنوار – حانوكا».

اقتحام جديد من باب المغاربة

وذكرت دائرة الأوقاف في القدس، أنّ الاقتحام تم من باب المغاربة وسط حراسة مشددة، حيث أدى المستوطنون صلوات وشعائر تلمودية عند قبة الصخرة، ووصل عدد المقتحمين إلى 45 شخصا من مختلف الأعمار.

اقتحامات مستمرة ومقاومة فلسطينية

ويقتحم المستوطنون باستمرار المسجد الأقصى تحت حماية قوات شرطة الاحتلال، حيث يتم إخراج الفلسطينيين من المسجد عنوة.

وبالتزامن مع السماح للمستوطنين بالاقتحام يتم إحكام القبضة على البوابات لدخول الفلسطينين والمصلين إلى المسجد الأقصى، ودعت فصائل وقوى فلسطينية، للتصدي للمستوطنين من خلال الاحتشاد في أيام الجمعة وفي الأوقات التي تتم فيها الاقتحامات للدفاع عن المسجد الأقصى.