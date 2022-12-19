القبض على «عصابة المعادي».. نصبت على الأهالي بذهب نحاسي ودولارات مزيفة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بعدة أساليب.

ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامه بإيهامه بقدرته على التوسط لدى أحد الأشخاص يزعم قدرته على تغيير العملات المصرية إلى عملات أجنبية وإتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير بعض المبالغ المالية ولدى وصوله حضر 3 أشخاص وقام بتسليمهم المبلغ المالى وإستلم منهم حقيبة قاموا بإيهامه بأن بداخلها المبلغ المتفق عليه من العملات الأجنبية.

وعقب إنصرافهم إكتشف تعرضه لواقعة نصب.بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بعدة أساليب (إستدراج المجنى عليهم بدعوى تغيير العملة ، والإستيلاء على أموالهم وتسليمهم رزم ورق ملون على أنها "دولارات" ، وكذا بيع عقاقير مخدرة "مقلدة" ، وبيع مخلوط الحنة على أنه مخدر الحشيش، وبيع النحاس على أنه سبائك ذهبية ، وإيهام عملائهم ببيع الذخائر وإستخدام العلب الخشبية الخاصة بالأسماك المجففة بوضع حجارة بداخلها وتغليفها جيداً بدعوى إحتوائها على ذخائر) .

تم بإرشاد أحد المتهمين بمسكنه ضبط (العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى عملية التقليد) ، وكذا (الأدوات المستخدمة فى تقليد العبوات الخاصة بالأقراص المدرجة بجدول المخدرات) ، بالإضافة إلى (مجموعة من الأدوات المختلفة)، وكذا (سلاح أبيض "خنجر" عدد من الطلقات ، كمية من أقراص التامول الجاهزة "مغشوشة" )..كما تم بإرشاد متهم آخر بمسكنه ضبط (عدد من قطع النحاس على شكل سبائك ذهبية "أحجام مختلفة مقلدة") .

كما إعترفوا بإستخدامهم المضبوطات فى عمليات تزييف وتقليد الأوراق المالية والمواد المخدرة ، وكذا السبائك الذهبية ، بقصد النصب على المواطنين.. وأقروا بتحصلهم على السبائك الذهبية المقلدة من أحد عملائهم ("سيىء النية" صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية ، كائنة بمنطقة الجمالية) وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة محل عمله ، وبحوزته عدد (11) إصطنبة لطباعة الذهب "المقلد" ، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها . بإستدعاء المجنى عليه ، تعرف على المتهمين وإتهمهم بالنصب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.