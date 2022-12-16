ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامي للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ مالي، وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.