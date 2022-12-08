ضبط تشكيل عصابي بحوزته مجوهرات مهربة تقدر رسومها الجمركية بـ46 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيا، وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، قُدرت القيمة السوقية لها بنحو 22 مليون جنيه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ «46.5 مليون جنيه»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة «صاحب شركة للمشغولات الذهبية- كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- مقيم بمحافظة القاهرة»، نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، غير مسدد عنها الضرائب والرسوم المالية.. واتخاذ الشركة المشار إليها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن بيعه المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته «597.29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام»، كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع «زمرد- ياقوت- زفير» تقدر بـ«234 قيراطا»، بإجمالى وزن «959 جراما»، «1.973» كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مبلغ مالي عملات «محلية- أجنبية» من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من «مدير شركة استيراد- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية».

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين فى الإسكندرية، بحوزته «عدد 23 قطعة من فصوص الماس» بما يعادل «23» قيراط مُهربة.. قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو «1.25» مليون جنيه.

كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي عملات «أجنبية» من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. ومن خلال الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة بينهما، تفيد بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.