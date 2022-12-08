إحالة تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف إلى المحاكمة.. اعرف العقوبة

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف إلى المحاكمة، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطهم أثناء استقلالهما مركبة «توك توك»، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة بأسلوب الخطف.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة مصر القديمة بالقاهرة، فكانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة بمصر القديمة من أحد المواطنيين يفيد أنه تفاجىء بشخصين يقومان بخطف هاتفه المحمول والفرار مستقلين مركبة «توك توك»، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة انتقلوا على الفور إلى المكان.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان وباستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى المتهمين بعد تحديد هويتهم ومكان تواجدهم وباستصدار إذن من جهات التحقيق تم ضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف حيث عثر بحوزتهما على 7 هواتف محمولة حصيلة المسروقات.

قانوني يوضح عقوبة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح محمود عبد الله المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أنه من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.