«التموين» تستبعد 153 ألف بطاقة غير مستحقة الدعم لـ4 أسباب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استبعاد 153 ألفا و62 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم، نتيجة للوفاة أو خصم جميع المستحقين، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو عدم الصرف لـ6 أشهر متتالية، مؤكدة ضمن تقرير إنجازاتها عن حصاد 2022، استدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين.

حصاد وزارة التموين 2022

وأوضحت أنّ عدد المستفيدين من صرف الخبز على بطاقة التموين المدعم حاليا يبلغ 70 مليونا و869 ألفا و663 مواطنا، فيما جرى صرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، مشيرة إلى أنّ عدد المستفيدين من السلع التموينية على البطاقات بلغ 62 مليونا و762 ألفا و908 مواطنين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، «جرى تدبير وصرف السلع لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022»، مشيرة إلى تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الخاصة بدعم السلع وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث، و300 للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

سلع استهلاكية بأسعار تنافسية

وأكدت وزارة التموين، استمرار توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ومنها «أهلا مدارس، وأهلا رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى»، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين، ومجابهة أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.