موعد وشروط إضافة المواليد لبطاقة التموين.. يتحدد بعد فحص الطلبات المقدمة

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين، وتخصيص وزيادة دعم السلع والخبز على بطاقة الأسرة، سيتم تحديده بعد فحص طلبات المواطنين المقدمة، للوقوف على الأسر المستحقة للدعم والأكثر احتياجا له.

موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين

وتستكمل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات المواطنين الراغبين في إضافة أبنائهم بعد فتح موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال تقديم الطلبات يدويًا للمكاتب، وسيتم تجميع هذه الطلبات وإرسالها إلى مديرية التموين في المحافظة، التي ستقوم بوضع طلبات المواطنين على اسطوانة مدمجة لإرسالها إلى إدارة النظم والمعلومات في ديوان عام وزارة التموين، لمراجعاتها وفحصها لتحديد الفئات التي تستحق إضافة أبنائهم على البطاقة.

شروط إضافة المواليد للتموين

1) أن تكون الأسرة من بين الفئات الأولى الرعاية وهم:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنية الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات.

- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

2) ألا يزيد عدد الأفراد المدرجين على البطاقة عن 4 أفراد، حتى يتم استكمال العدد لـ4 بحد أقصى.

3) أن يكون الأبناء المراد إضافتهم من مواليد عام 2018 أو ما قبله، أي لا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

1- صورة كارنية الخدمات المتكاملة، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

2- يجب تقديم صورة كارت تكافل وكرامة، بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

3- تقديم إفادة رسمية للأسرة، إذا كانت من أسر الشهداء.

4- تقديم إفادة من وزارة التضامن، بأن الطفل المراد إضافته بالتبني رسميًا، بالنسبة للأسر البديلة.