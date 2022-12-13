للمطلقات.. شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حال توافر مجموعة من الشروط، أحقية المطلقة في إضافة المواليد على بطاقة التموين، من أجل زيادة الدعم المخصص لها من السلع التموينية والخبز البلدي اليومي الذي تصرفه الوزارة بواقع 5 أرغفة يوميا للفرد الواحد على البطاقة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين للمطلقة

وحددت وزارة التموين الشروط اللازم توافرها لإتمام إضافة المواليد على بطاقة التموين للمطلقة، والتي تتمثل في أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، فضلا عن ضرورة أن يكون معاشها -حال تقاضيها معاشا- أقل من 2700 جنيه، أو أن يكون راتبها الشهري - إذا كانت موظفة- يقل عن الأحد الأدنى للأجور 3000 جنيه.

كما اشترطت وزارة التموين، بعد انطباق الشروط السابقة على المرأة المطلقة أن يكون أبناؤها المراد إضافتهم للبطاقة التموينية في حضانتها بناء على حكم حضانة رسمي صادر من المحكمة بذلك، وأن يكون عدد الأبناء المراد ضمهم لبطاقتها 3 أبناء فقط أعمارهم لا تقل عن 4 سنوات، استنادا للقرار الملزم بأن يكون الحد الأقصى لإجمالي أفراد البطاقة 4 أفراد بحد أقصى.

نقل بطاقة التموين باسم المطلقة

وتلزم وزارة التموين، المرأة المطلقة بإصدار بطاقة تموين منفصلة خاصة بها، من خلال فصلها عن زوجها، بناء على قسيمة طلاق مميكنة، يتم تقديمها إلى مكتب التموين التابع لها، لاستخراج كارت جديد للبطاقة باسمها، من أجل تمكنها لتقديم طلب لإضافة أبنائها.

تجدر الإشارة إلى أن مكاتب التموين على مستوى المحافظات، وفقا لقرار رسمي صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تستقبل حاليا طلبات إضافة المواليد على البطاقة التموينية من الفئات الأكثر احتياجا المسموح لها إضافة أبنائها وهي كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.