«التموين»: إضافة المواليد لمستحقي «تكافل وكرامة» بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أصحاب معاش تكافل وكرامة يحق لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين، باعتبار أن حاملي كارت تكافل وكرامة هم في الأصل الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية المستحقين للدعم التمويني.

إضافة المواليد لأصحاب معاش تكافل وكرامة

ونوهت وزارة التموين، وفقا للتوجيه الوزاري الموزع على المديريات والمكاتب التموينية في المحافظات، بأن هناك عدد محدد لإتمام إضافة المواليد للتموين للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، من أجل زيادة الدعم المخصص على البطاقة من السلع التموينية الشهرية والخبز البلدي اليومي، إذ يتمثل العدد في أن يكون إجمالي الأفراد المدرجين على البطاقة بعد إضافة المواليد لا يتجاوز 4 أفراد بحد أقصى.

تنزيل المواليد في التموين

وأوضح توجيه وزارة التموين للمديريات، أنه إذا كانت البطاقة التموينية للأسرة صاحبة معاش تكافل وكرامة مدرج عليها الأب والأم فقط، يحق لها إضافة 2 فقط من أبنائها، أما إذا كانت البطاقة مدرج عليها الأم فقط أو الأب فقط فيحق لها إضافة 3 أبناء من أبنائهم، في حين إذا كانت البطاقة مدرج عليها الأب والأم وواحد من الأبناء فيحق لها إضافة فرد أخر من الأبناء كي يكتمل عدد الأفراد إلى 4.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن امتلاك الأسرة صاحبة معاش تكافل وكرامة، بطاقة تموينية مقيد عليها 4 أفراد من الأسرة، لا يعطيها الحق في إضافة المواليد عليها، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بالحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة.