إضافة المواليد لبطاقة التموين.. المستندات المطلوبة للتقديم لـ4 فئات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرق وخطوات تقديم طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوجيه مديريات التموين، بضرورة إخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين التي ينطبق عليها قواعد الفئات الأكثر احتياجا.

طرق وخطوات تقديم طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين

ووفقا للقرار الوزراي الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن طرق وخطوات تقديم طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين يتم يدويا في مكتب التموين التابع له الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها إلى البطاقة، بشرط أن تكون الأسرة من بين 4 فئات وهم:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوبة

فيما تبلغ المستندات المطلوبة من حاملي بطاقة التموين الراغبين في تقديم طلبات إضافة المواليد، كالتالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء .

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.