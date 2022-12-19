ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من «تجارة الهيروين» بالجيزة

لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.