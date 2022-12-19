تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تركيب «الكمرات» بمدينة نصر

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع «الكمرات»، بشارع على أمين في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للشارع المشار إليه على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من مساء أمس حتى صباح الخميس المقبل على أن تكون فترة الغلق والأعمال ليلاً فقط من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

غلق كلي لشارع على أمين

واتخذت «المرور»، إجراءاتها بشأن الغلق الكلي لشارع على أمين من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري، في الاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور يميناً نحو شارع الخليفة الظافر فيساراً إلى شارع أبو الوارس ثم يساراً إلى شارع البخاري تجاه شارع على أمين.

غلق كلى لمطلع كوبري شارع مصطفى النحاس

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع الطيران ويوسف عباس في الاتجاه القادم من عباس العقاد تجاه امتداد رمسيس وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح الكوبرى القادم من شارع الطيران تجاه يوسف عباس استكمالا لإعمال تركيب الكمرات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من مساء اليوم حتى صباح الأربعاء المقبل على أن تكون فترة الغلق والأعمال ليلاً فقط من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.