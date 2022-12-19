ضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 43 ألف حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

تنفيذ الأحكام وقضايا المخدرات

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهم، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 43983 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 339 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 366 متهما.

مخالفات متنوعة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 27 متهما، فضلا عن ضبط 18 متهما قائمين بأعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 194 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 19477 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 70116 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.

أما في مجال فحص السائقين، فتم حص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.