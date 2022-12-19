تفاصيل توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية.. اعرف الخطوات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، يتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.

خطوات توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية

وأوضحت التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمي للعمل الأهلي أنّه يتم توفيق الأوضاع على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي من خلال الرابط المرفق هنا، وتجهيز المستندات الآتية:

- صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة بالبلاد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كمقر رئيسي أو فرع من منظمة أجنبية.

- البيانات الأساسية للعاملين «أجانب، مصريين، مزدوجي الجنسية» في فرع المنظمة في مصر.

- الاسم الرباعي، وصورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- الجنسيات التي يحملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البلاد.

- محل الإقامة في مصر، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية في مصر إن وجدت، وذلك بالنسبة لغير المصريين .

- الوظيفة التي يشغلها داخل المنظمة أو الكيان «سواء بشكل دائم أو مؤقت أو متطوع أو خبير»، والترخيص الممنوح للأجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة.

- أي وظائف يشغلها في مصر بخلاف عمله في المنظمة.‌

- تاريخ عمله بالمنظمة الأم وفرعها في مصر.‌

- صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصريين بالمنظمة.‌

- إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة في مصر على قوائم الإرهاب.

- صورة طبق الأصل لصيغ التعاون أيا كان مسماها التي انخرطت فيها المنظمة مع أي جهة داخل مصر، مع تقرير تعريفي موجز عن نتائج كل منها.

- مصادر تمويل المنظمة بشكل وافي وأرقام الحسابات البنكية في مصرالممتلكات العقارية والمنقولة وغيرها التي تمتلكها أو تحوزها المنظمة داخل مصرالأنشطة والبرامج والفعاليات التي قامت أو تقوم بها المنظمة داخل مصر.

- اللائحة الداخلية لعمل المنظمة القائمة في مصر.