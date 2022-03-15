تفاصيل تصاريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.. 6 مستندات مطلوبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنظمات الأجنبية التي ترغب في القيام بأنشطة بمصر، يتم إصدار تراخيص عمل لها سواء كانت منظمات أجنبية أو عربية غير حكومية، من خلال تقدمها بطلب لمزاولة نشاط الجمعيات الأهلية في مصر بناء على اتفاقية مع وزارة الخارجية، لافتة إلى أنه بعد الموافقة لها بمزاولة النشاط، والقيام بإصدار ترخيص مزاولة النشاط تقوم المنظمة بتنفيذ مشروعاتها، أو من خلال الجمعيات التي يتم التعامل معها.

شروط إصدار تراخيص عمل للمنظمات الأجنبية

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمى لها، أن هناك العديد من الشروط لإصدار تصاريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، تتمثل فيما يلي:

- يجب أن يكون هناك معاهدة دولية تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاطها بمصر، أو أن يكون هناك اتفاقية موقعه بينها وبين وزارة الخارجية عبارة عن خطابات متبادلة.

- ضرورة أن يكون هناك سند شغل مقر للمنظمة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري أو عليه إثبات تاريخ.

- يشترط أن يكون للمنظمة الأجنبية مقراً رئيسياً، بالخارج وترغب في فتح فرع لها بمصر.

- يجب على الجمعية أن تمارس أنشطة الجمعيات والتي لا تهدف إلى الربح وذلك طبقاً لقانون الجمعيات.

- يتوافر النطاق الجغرافي لمباشرة هذا النشاط، وتحديد المدة الزمنية اللازمة له حتى يتم إدراجها بالتصريح.

- تحديد الاعتمادات المالية المقترحة لممارسة أنشطة المنظمة في مصر وكذلك وسائل تمويل هذه الأنشطة.

- تحديد الجمعيات التي ستقوم المنظمة بتنفيذ أنشطتها من خلالها أو التعامل معها.

المستندات المطلوبة لتصاريح عمل المنظمات الأجنبية

- تقديم المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة النشاط بمصر، إذا لم يكن هناك اتفاقا مع وزارة الخارجية أو معاهدة سابقة.

- يعد طلب المنظمة بما يتضمن بيانات اتفاق بموافقة وزارة الخارجية ويوقع عليه ممن يمثل المنظمة ويمثل وزارة الخارجية.

- الأنشطة المراد مزاولتها المدة والنطاق الجغرافي.

- النواحي المالية ووسائل التمويل.

- صورة معتمد من النظام الأساسي للمنظمة.

- صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة لممارسة النشاط المقترح بمصر.​