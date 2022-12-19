التحالف الوطني يطلق المرحلة 14 و15 من قوافل «ستر وعافية» بالأقصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر من قوافل «ستر وعافية»، لأهالي قري «الدير، القريا، النمسا»، وتوابعهم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وتستمر الفاعليات حتى غداً الثلاثاء بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد.

ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مجموعة متنوعة من الخدمات

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

حملة طرق الأبواب

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار «ستر وعافية 1»، وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.