قناة الحياة تستعرض نتائج قوافل «ستر وعافية 11» في الإسماعيلية

استعرض برنامج «أهل بلدنا»، الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، ويعرض على قناة «الحياة»، تقريرًا عن قافلة «ستر وعافية 11» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الإسماعيلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً.

قوافل «ستر وعافية»

تأتي قوافل «ستر وعافية» تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف التي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم.

«ستر وعافية» تحقق أهداف التنمية المستدامة

قوافل «ستر وعافية» تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.