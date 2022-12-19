«التحالف الوطني»: نحلم بمساحة تنسيق بين مؤسسات التنمية في مصر

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أعلن رسميا في مارس الماضي، تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 2022 عام المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تمثل النقطة الحقيقية التي نحتاج إلى الانطلاق من خلالها، لكي نصل للجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

2022 كان مميزا بإطلاق التحالف الوطني

أضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عام 2022 كان مميزا في بدايته بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، متابعا: «أننا كأفراد عاملين في العمل التنموي والمدني، نحلم بوجود مساحة تنسيقية كبيرة بين مؤسسات التنمية التي تعمل في كل محافظات مصر».

تنسيق بين مؤسسات التحالف في تقديم الخدمات

أشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 2022، وضم 24 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني في مصر، لوضع ميثاق تحدد من خلاله الاستراتيجيات والأهداف، التي نريد العمل عليهم، وأهمها التنسيق والتشبيك الكامل بين مؤسسات التحالف في تقديم الخدمات والجهود، لكي نستهدف عدد أكبر من المواطنين الأكثر احتياجًا، إذ أن بعد المستفدين قديمًا كانت تتكرر لهم الخدمة أكثر من مرة لأكثر من مؤسسة.