«سبايدر مان» الأرجنتيني يظهر في احتفالات الفوز بكأس العالم 2022 بقطر

لأن الفوز كان غاليا وبعد 36 سنة، كان احتفالات الأرجنتين أيضا مختلفة، فظهر سبايدر مان في الاحتفالات الخاصة بجماهير منتخب الأرجنتين بعد فوزه بضربات الجزاء على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

احتفالات سبايدر مان في الدوحة

الاحتفالات بدأت من الدوحة من خلال قيام اللجنة المنظمة للبطولة في قطر بتوفير حافلة مكشوفة تحركت في قطر وتحديدا مدينة «لوسيل»، وظهر على هذه الحافلة «سبايدر مان» حيث ارتدى شخص قناع سبايدرمان بلون سماوي يمثل علم الأرجنتين.

تخمين حول الشخص

وارتدى قناع سبايدر مان الأرجنتيني القميص رقم 17، ما دفع الجمهور والمتابعين يظن أنّه اللاعب بابو جوميز؛ لأنّه يرتدي رقم 17 في منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

بدورها أشارت تقارير صحفية متنوعة، إلى أنّ مرتدي قناع الرجل العنكبوت «سبايدر مان»، هو مهاجم نادي مانشستر سيتي، ومنتخب الأرجنتين، جوليان ألفاريز.

لماذا يرتدي سبايدر مان؟

تعود ألفاريز على ارتداء قناع سبايدر مان في الاحتفالات السابقة له مع نادي ريفيل بلايت الأرجنتيني، قبل أن ينتقل اللاعب صاحب الـ 22 سنة إلى الدوري الإنجليزي من خلال نادي مانستثر سيتي الصيف الماضي.

سبب تسميته بالعنكبوت

ويطلق على اللاعب اسم العنكبوت لبراعته في تلقي الكرة وإحراز أهداف مثلما يلتقط العنكبوت الفرائس ليلتهمها، ومولود هذا اللاعب ببلدته الصغيرة «كالشين» ويقوم بأعمال خيرية فيها، وسجل هذا اللاعب 4 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم بقطر 2022 التي أحرزت النسخة الثالثة لكأس العالم للأرجنتين.