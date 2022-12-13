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حسن شاكوش يشدو بـ«عود البطل» في حفل كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

كتب:

محمود الرفاعى
12:31 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
حسن شاكوش

حسن شاكوش

أحيا منذ قليل الفنان حسن شاكوش حفلا غنائيا كبيرا على هامش مباريات كأس العالم لكرة القدم المقام بدولة قطر لصالح الجاليات العربية المقيمة هناك.

شاكوش يشدو بـ«عود البطل» أمام الجماهير القطرية

قدم شاكوش خلال الحفل، عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها بنت الجيران وحبيبتي وعود البطل وأغنيات أخرى.

شاكوش كان قد وصل إلى الدوحة القطرية منذ أيام، من أجل الإعداد للحفل الكبير الذي يُعد أول مطرب مصري يشدو في حفل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كان حسن شاكوش، قد طرح مؤخرا أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر، والتي تقول كلماتها «حنيلي بصيلي.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة».

وكان حسن شاكوش، قد نشر مؤخرا صورة له رفقة والدته وظهر فيها وهو يقبل قدمها على كل ما فعلته معه في حياتها.

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