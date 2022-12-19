أجواء نتيجة نهائي كأس العالم تخيم على شواطئ الغردقة.. أفراح ودموع «صور»

مازالت أجواء بطولة كأس العالم تخيم على شواطئ الغردقة، عقب ساعات من المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وحصد الأول لقب البطولة، حيث تباينت المشاعر بين فرحة مشجعي الأرجنتين وأحزان الجماهير الفرنسية.

مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتابع آلاف السائحين مباراة نهائي بطولة كأس العالم من خلال شاشات ضخمة أعدتها الفنادق والمنتجعات السياحية على الشواطئ، في أجواء تشبه أجواء كأس العالم في قطر، حيث ارتدى السائحون قمصان المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وتلونت الوجوه بأعلام الفريقين، في أجواء حماسية، كما تعالت الأصوات مع كل هدف، وتباينت ردود الأفعال في ضربات الترجيح، حيث سيطرت الفرحة على جماهير الأرجنتين، بينما سادت الأحزان وتساقطت دموع السائحين الفرنسيين.

أجواء كأس العالم

وقال علاء الدين محمود مدير عام أحد المنتجعات السياحية في الغردقة لـ«الوطن»، إن أجواء كأس العالم خيمت على شواطئ الغردقة، حيث تبادل السياح الأحاديث عن البطولة، خاصة المباراة النهائية التي انتهت منذ ساعات، وشهدت أجواء رائعة، وارتدي السياح قمصان منتخبي الأرجنتين وفرنسا، كما تم تنظيم زفة بالطبل البلدي والمزمار وفقرات موسيقية واستعراضية متنوعة قبل المباراة بمشاركة السياح.

وأضاف، أن الفرحة سيطرت على مشجعي الأرجنتين، واستيقظوا صباح اليوم الاثنين والسعادة تغمر وجوههم، معبرين عن سعادتهم بفوز منتخب بالبطولة، واحتفلو برفع مجسم لكأس العالم وأعلام بلادهم، كما تبادلوا التهاني والرقص والأغاني في أجواء رائعة، بينما ساد الحزن على سائحي فرنسا وظهرت الدموع على وجوههم.