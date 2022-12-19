تأجيل محاكمة زوجين بتهمة قتل موظف بالمعاش في حلوان لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها إلى جلسة الغد، للاستماع لدفاع المتهمين في اتهامهما باستدراج موظف بالمعاش وقتله.

وصدر القرار في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

مرافعة محامي أسرة المجني عليه

واستمعت محكمة جنايات بنها، اليوم، لدفاع أسرة المجني عليه، والذي نفى أمام المحكمة ما جاء على لسان المتهمين بأن الواقعة تعد جريمة شرف، مؤكدا كذب ادعاء المتهمة وزوجها بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة الأولى، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

وكانت نيابة بنها الكلية قد أحالت المتهمين «عبير م ح»، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بحلوان، وزوجها «أسامة ع ا»، 51 سنة، موظف مقيم بحلوان، لمحكمة الجنايات لأنهما بدائرة مركز طوخ خطفا المجنى عليه «عبد العظيم س أ» موظف بالمعاش بطريق التحايل، بأن استدرجته المتهمة الأولى، وما إن حضر إليها المجني عليه حتى سمحت له بالدخول، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني بإحدى غرف المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة للمتهمين أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتلا المجنى عمداً مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى، وما إن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منوم بطعام أعدته سلفاً وقدمته إياه، وما إن تناوله المجني عليه حتى غلبه النعاس، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، فطعنه المتهم الثاني عدة طعات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدما السلاح الأبيض محدثا به اصابات جسيمة أودت بحياته.