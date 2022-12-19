مقتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية بالصومال

قُتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عمليات عسكرية مشتركة نفذتها القوات الصومالية بالتعاون مع القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» بمحافظة شبيلي الوسطى يومي 14 و17 ديسمبر الحالي.

عمليات إرهابية

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الاثنين، أنّ العملية الأولى تم تنفيذها يوم 14 من الشهر الحالي على بعد 176 كلم شمال شرق مدينة مقديشيو بالقرب من مديرية عدلي بمحافظة شبيلي الوسطى، حيث أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، مشيرة إلى أنّه الـ17 من ديسمبر وفي المديرية ذاتها تم تنفيذ العملية الثانية وأسفرت عن مقتل 8 إرهابيين.

وأكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا - حسب ما ذكرت الوكالة الصومالية - عدم إصابة أو مقتل مدنيين في العمليتين.