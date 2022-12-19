فوائد مذهلة لشرب القهوة بانتظام.. تقي من الأمراض المزمنة

كشفت دراستان طبيتان أن شرب القهوة يوميًا يقي من الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد يكون ضمن أحد العوامل التي تُسهم فى العيش لفترة طويلة، ووجد الباحثون أن المواظبة على شربها من شأنه مساعدة الجسم وإطالة حياة الشخص.

الدراسة الأولى أُجريت في 10 دول أوروبية

وتوصلت الدراسة الطبية الأولى، التي أُجريت على 500 ألف شخص في 10 دول أوروبية مختلفة، وأشرفت عليها الوكالة الدولية لبحوث السرطان في بريطانيا، إلى أن الأفراد الذين يتناولون 3 أكواب من القهوة يوميًا يعيشون لمدة أطول، وأضافت أن تناول القهوة يكبح انتشار السرطان، وربما يحمي أيضًا في حالة أمراض أخرى، وفقًا لتقريره عُرض على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.

شرب القهوة يقي من السرطان

ووجد باحثون أن القهوة مفيدة لجسم الإنسان، وتقلل احتمال الإصابة بأمراض السكري، واضطربات الكبد والقلب، وأكدت الدراسة الأمريكية أن شاربي القهوة أقل عرضة للموت جراء الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري والكلى، وبينت الدراسة أن من بين فوائد شرب القهوة، مد الجسم بمضادات الأكسدة وتقليل نسبة الالتهابات في الجسم.